Incontri d’Autore: l’omaggio a Giuseppe Catania chiude la prima edizione del Festival

Ultimo appuntamento, quello di ieri, domenica 1° agosto, per il Festival Incontri d'Autore. Nei Giardini di Palazzo D'Avalos, è andata in scena una "serata speciale", iniziata con la consegna di una targa ai fratelli di Giuseppe Catania, decano dei giornalisti e presidente dell'Associazione vastese della stampa, scomparso a gennaio scorso. "Ha formato intere generazioni di giornalisti a Vasto – ha sottolineato l'assessore alla Cultura, Giuseppe Forte, ricordando Catania - contribuendo in modo significativo alla crescita culturale della città e pubblicando testi sulle più prestigiose testate nazionali ed internazionali".

Nel corso della serata, tanti i momenti culturali: dalla presentazione del romanzo "L'Affare Modigliani" con la presenza degli autori, Dania Mondini, giornalista Rai e Claudio Loiodice, già agente segreto sotto copertura, fino all'intervento di Costanzo D'Angelo, fotografo e autore di "Risvegli all'italiana", la foto "che ha fatto il giro del mondo". Sue anche le immagini che immortalano gli sguardi commossi degli studenti in visita ad Auschwitz.

Con le dottoresse Magda D'Ercole, dirigente medico in Centro trasfusionale, Francesca Tana, dirigente medico e direttore sanitario e Paola Acquarola, dirigente medico e responsabile della rianimazione, spazio anche per un "bilancio" dell'emergenza sanitaria iniziata nel 2020.