Centrodestra, spunta una nuova lista: "Autonomi e Partite Iva" per Giangiacomo

Una nuova lista elettorale nel centrodestra di Vasto: si chiamerà Autonomi e Partite Iva e sosterrà il candidato sindaco Guido Giangiacomo alle elezioni comunali d'autunno.

La presentazione ufficiale venerdì mattina, alle 11,30, al Gran caffè, "alla presenza del coordinatore regionale Autonomi e Partite Iva. Alessandro Abagnale, e del coordinatore locale, Clemente D'Annunzio".

In quella circostanza "verrà illustrata - si legge in una nota dello staff di Giangiacomo, verrà illustrata la partecipazione del movimento alla prossima competizione elettorale in appoggio al candidato sindaco della coalizione di centrodestra e movimento civici".