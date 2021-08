Vinicio Capossela e la sua "Bestiale Comedia, spettacolo dantesco" stasera a Palazzo d’Avalos

Vinicio Capossela per il primo appuntamento dell'estate 2021 con Musiche in cortile. Il noto cantautore e strumentista terrà a battesimo la sedicesima edizione della rassegna organizzata da Muzak eventi in collaborazione con il Comune di Vasto.

L'appuntamento è per stasera alle 21,15 in piazza del Popolo con lo spettacolo intitolato Bestiale Comedia. Spettacolo dantesco.

I prossimi appuntamenti, tutti nel cortile di Palazzo d'Avalos: 12 agosto Tributo a Mina, 13 agosto concerto di Beppe Barra, 14 agosto Le grand tango, 18 stoco chiusura dell'edizione numero sedici con il concerto di Frida Bollani Magoni.