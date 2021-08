Per la "fantastica D" del Palizzi una storia d’amicizia che dura dal 1975

Si sono ritrovati insieme, ancora una volta, a tanti anni dal loro diploma. Quella della "Fantastica D" dell'ITC Palizzi di Vasto è "una storia di amicizia iniziata nel 1975 che continua ancora con allegria e voglia di stare insieme". Esperienze vissute sui banchi di scuola che continuano ad essere motivo di amicizia e condivisione anche dopo tanti anni.

E così, gli ex alunni della sezione D del commerciale Palizzi, hanno vissuto una serata insieme in cui non è mancato il ricordo di Cesare, Mario e Luigi "che noi tutti portiamo sempre nel cuore".