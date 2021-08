La Sciabica, a Vasto Marina si rievoca la pesca di un tempo

Dopo un anno di stop, causa pandemia, torna a Vasto Marina l'appuntamento con la rievocazione della pesca alla Sciabica. La sezione di Vasto dell'Anmi guidata dal presidente Luca Di Donato ha riproposto per la 13ª volta l'iniziativa in cui, in via eccezionale - visto che oggi questa tecnica di pesca non è più praticata - si può vedere come, ormai tanti anni fa, ci si guadagnava da vivere, in modo particolare quando le condizioni del mare non permettevano di andare molto al largo.

Alle 9 i soci dell'Anmi hanno iniziato le operazioni di pesca, con la barca a remi che ha steso in acqua la lunga rete, formando un grande sacco. Poi, con un efficace lavoro di squadra, la rete è stata tirata a riva stringendola sempre più fino a far rimanere al suo interno i pesci (in questo caso poi rigettati in mare). Ad accompagnare l'evento, svolto in collaborazione con il Comune di Vasto e la Guardia Costiera, i canti popolari del gruppo Cantori della Torre.

Tante le persone, in particolare i turisti, che si sono avvicinati per osservare le operazioni di pesca. Dopo la prima calata, a sud del pontile, la pesca è stata ripetuta anche nel tratto più a nord del litorale. L'appuntamento al prossimo anno, per continuare a mantenere viva questa tradizione marinara.

Torneremo a parlare della Sciabica anche nella prossima puntata del format In Mare, con immagini e interviste ai protagonisti.