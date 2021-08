Incubo roghi sulla costa nord: pompieri lottano contro le fiamme tra Vignola e Punta Penna

Ore 12 - Sul posto i vigili del fuoco del Distaccamento di Vasto, una squadra boschiva e la Protezione civile. Stanno controllando l'incendio evitando la propagazione dovuta al vento. In caso di necessità, arriverà un elicottero a sostegno di pompieri e volontari.

11,30 - Innescato un altro incendio nella stessa zona. La temperatura sui 40 gradi e il vento rischiano di propagare velocemente il fronte del rogo. Nuovo intervento dei vigili del fuoco.

Rogo notturno - Un incendio è scoppiato nella notte sul litorale nord di Vasto.

Erano circa le 23,45 quando i bagliori delle fiamme sono stati notati da automobilisti di passaggio in via Osca, la strada che dalla statale 16 conduce al porto di Punta Penna, e da turisti delle strutture ricettive della zona. La sala operativa dei vigili del fuoco del Distaccamento di via Madonna dell'Asilo ha raccolto le segnalazioni e allertato la squadra notturna.

I pompieri hanno circoscritto e domato il rogo limitando i danni alla vegetazione.

Già nei giorni scorsi un altro incendio era scoppiato di sera nella vicina Riserva naturale di Punta Aderci. Torna il sospetto che dietro a questi focolai estivi ci sia la mano dell'uomo. Lo scorso anno, a fine agosto, un incendio di grandi dimensioni aveva ridotto in cenere l'intera fascia retrodunale della spiaggia di Punta Penna, al confine meridionale dell'area protetta.