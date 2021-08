Con "L’Abbraccio", Gabriella Francesca Goglione tra i protagonisti della Biennale d’Arte di Venezia

Arriva il bis per l'illustratrice vastese Gabriella Francesca Goglione scelta, per la seconda edizione consecutiva, tra i partecipanti della Rassegna veneziana "Artefici del nostro tempo" inclusa nella Biennale d'Arte.

"Lo sforzo economico, le professionalità impiegate, e le sedi che dire prestigiose è poco – si legge nel comunicato di presentazione del lavoro dell'artista - dimostrano l'importanza e l'autenticità del progetto: sede della rassegna, fino al 22 agosto, sarà la Fondazione Belacqua La Masa di piazza San Marco. Il Tema di quest'anno è 'Come vivremo insieme?' (How will we live together?) e i giovani artisti – 858 da tutto il mondo – vi hanno risposto ognuno secondo la disciplina scelta".

Nella sezione Fumetto-Illustrazione, Francesca Goglione ha presentato L'abbraccio. Una ragazza si sveglia e si veste lentamente. Per ultima la mascherina. Esce di casa in un paesaggio urbano deserto. La camera che riprende la scena è lenta e risoluta, come lei. Poi, l'incontro con il ragazzo, il primo abbraccio tra sollievo e timore, perché chi sa cosa succederà, al mondo? Da una tavola all'altra, poche essenziali parole, fino alle conclusive: "All'inizio della nostra storia ci ponevamo troppe domande./ Ma la domanda era una sola…/ e una la risposta./ Abbracciati." Un rosa compone gli sfondi della storia calibratissima. Un giallo scuro, singolare e insieme essenziale, colora i nasi e le guance. L'indeterminatezza dei toni e il ritmo rallentato, la distanza esatta dello sguardo, le ombre del futuro tracciate e fissate con levità, ci sembrano comporre uno dei modi più attraenti per guardare a nostro tempo.