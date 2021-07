Musica in Crescendo, giovani direttori e orchestrali insieme camminano insieme con passione

Si conclude in questi giorni con Corso di direzione d'orchestra per orchestre didattiche e giovanili a cura dell'associazione Musica in Crescendo. Per una settimana il chiostro dell'ex curia vescovile di Vasto, è stato il teatro a cielo aperto in cui giovani studenti di direzione orchestrale e docenti delle scuole secondarie di primo grado e dei licei musicali, hanno seguito le lezioni del maestro Simone Genuini, direttore della JuniOrchestra dell'Accademia di Santa Cecilia.

Un'occasione importante di socialità, dopo i lunghi mesi segnati dalla pandemia, che riporta serenità attraverso la musica d'insieme. L'esperienza di questi giorni è un'occasione formativa per i direttori d'orchestra, guidati dal maestro Genunini, ma anche per i ragazzi dell'orchestra giovanile, chiamati a confrontarsi con diversi stili di direzione.

L'associazione presieduta da Marta Savini ha voluto con convinzione organizzare questo appuntamento, anche come segno di buon auspicio per ripartire presto con i tanti progetti che, nel corso della sua storia, hanno segnato il cammino di Musica in Crescendo.

In una delle ultime sessioni dal vivo abbiamo incontrato Maria Aurelia Del Casale e Angelo Lalla, di Musica in Crescendo, e il maestro Simone Genuini, per farci raccontare come hanno vissuto questa esperienza.

Il corso si concluderà con due appuntamenti. Questa sera, sabato 31 luglio, alla Nuova Libreria ci sarà la presentazione "interattiva" del libro del maestro Genuini. Poi, domani, domenica 1 agosto, nel chiestro dell'ex arcivescovado si terrà il concerto finale in cui tuttti i direttori che hano partecipato al corso dirigeranno l'orchestra con il brano approfondito. I posti a sedere sono esauriti - visti i limiti di capienza - e il concerto sarà trasmesso in diretta streaming.