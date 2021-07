Il 2 agosto a Pescara proiezione di Headin’Home, film di Silvio Laccetti sui Dago Red

Sarà proiettato per la prima volta in pubblico il 2 agosto al Porto Turistico di Pescara (ore 21:30) Headin’Home, film documentario scritto e diretto da Silvio Laccetti, con la fotografia di Gianmarco Capri e prodotto dalla Montalo Production.

In un viaggio lungo vent'anni si racconta la storia dei Dago Red, gruppo folk'n blues italiano che affonda le proprie radici in Abruzzo. Una storia di emigrazione musicale che affronta il tema del viaggio come esperienza e contaminazione, cultura e folclore, morte e rinascita.

Il documentario, dopo essere stato presentato a svariati festival cinematografici della penisola, verrà proiettato per la prima volta proprio in Abruzzo. Al termine della proiezione saranno proprio i Dago Red ad esibirsi in concerto, per una serata che sarà un vero e proprio tributo ai 20 anni di attività della band.

L’evento rientra nella programmazione di Estatica e nella rassegna CINEstatica.

Per info e biglietti - https://bit.ly/3BH56s4

Headin' Home - Trailer from Montalo production on Vimeo.