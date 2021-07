A Linea Blu una "cartolina" su Vasto e la Costa dei Trabocchi

È una bella cartolina su Vasto e la Costa dei Trabocchi quella andata in onda nella puntata di sabato 31 luglio di Linea Blu, il programma di Rai 1 condotto da Donatella Bianchi dedicato al mare e a tutto ciò che lo circonda. Nella puntata in cui il programma si è concentrato sulle Marche, con servizi su Ancona e la zona del Conero, c'è stata una interessante escursione su Vasto.

Fabio Gallo ha iniziato il suo viaggio percorrendo i vicoli del centro storico. Poi un passaggio nei giardini di palazzo D'Avalos, accolto dall'operatrice culturale Silvia Bosco, che ha dato alcuni cenni della storia della città.

Accompagnati dalle immagini aeree del centro il conduttore si è poi spostato nella Riserva di Punta Aderci, percorrendo un tratto del sentiero in mountain bike per arrivare sulla spiaggetta del trabocco. Qui ha dialogato con Ismaele Tortella, documentarista di origine vastese che vive da anni in Norvegia dove ha lavorato a molti progetti di grande interesse naturalistico.

Per l'ultima tappa di questo breve viaggio Gallo si è spostato a lido Le Morge di Torino di Sangro, dove ha incontrato Sergio Tortella, dell'associazione culturale Lu Travocche, sultrabocco Punta Le Morge, di proprietà comunale, dove si possono svolgere una serie di attività ricreative ed educative.