Nuovo ospedale, Verì e Schael: si può fare in tre anni, ci sono 85 milioni". Ne servono in tutto 150

Tre anni per aprire il nuovo ospedale di Vasto. Millenovantacinque giorni per costruirlo. Ma cominceranno a decorrere da quando l'iter sarà terminato e, soprattutto, la Regione avrà trovato tutti i soldi necessari: oggi i sono 85 milioni, ne servono in tutto 120 per aprirlo, più altri 30 affinché vada completamente a regime. Mancano all'appello ancora 65 milioni. A fornire questi dati sono stati l'assessora regionale alla Sanità, Nicoletta Verì, e il direttore generale della Asl provinciale, Thomas Schael, nella conferenza stampa in cui, stamani nel Distretto sanitario di base di Vasto, hanno mostrato il progetto insieme all'ingegner Filippo Manci, direttore dell'unità operativa di ingegneria clinica, e a Stefano Pallavicini direttore tecnico della Proger, che ha stilato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, cui dovranno seguire i progetti definitivo ed esecutivo.

I terreni per la futura struttura sanitaria, attesa dal 1999, si trovano in contrada Pozzitello, al confine con San Salvo. L'ospedale comprensoriale è pensato per accogliere 230 posti letto, i reparti attuali con l'aggiunta dell'unità operativa complessa di gastroenterologia e la direzione sanitaria ospedaliera.