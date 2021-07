Menna: "Il nostro territorio non può perdere il tribunale"

"Apprendo con grande sconforto che è stato stralciato l'emendamento che prorogava l'apertura dei Tribunali di Vasto, Lanciano, Avezzano e Sulmona. L'emendamento, votato all'unanimità nelle commissioni Giustizia e Affari Sociali, è stato ritenuto non ammissibile dalla presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati". Anche il sindaco di Vasto, Francesco Menna, commenta le notizie arrivate nella notte da Roma [LEGGI].

"Dieci anni di dure battaglie per la legalità sono sfumate in un baleno - sottolinea il primo cittadino -. Il nostro territorio non può perdere il Tribunale che rappresenta un indispensabile presidio per combattere le infiltrazioni criminali. La chiusura comporterebbe un grande danno in termini di legalità e sicurezza. Ringrazio ancora una volta tutti i parlamentari impegnati nella dura lotta per la salvezza del palazzo di giustizia e mi auguro che ci sia ancora qualche possibilità per salvarlo".

È invece lapidario il commento di Vittorio Melone, presidente dell'Ordine degli avvocati di Vasto. "In una notte è stato stralciato lo Stato di Diritto".