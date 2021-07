Entroterra senza guardie mediche, la Asl invierà i tirocinanti

Saranno i tirocinanti a tenere aperti gli ambulatori nell'entroterra vastese. Lo hanno deciso Regione, Asl e sindaci nell'incontro di stamattina a margine della conferenza stampa in cui è stata presentato il progetto di fattibilità del nuovo ospedale di Vasto.

L'assessora regionale alla Sanità, Nicoletta Verì, il direttore generale della Asl provinciale, Thomas Schael, e il direttore sanitario, Angelo Muraglia, hanno incontrato una delegazione di sindaci dell'Alto Vastese. Ci sono stati anche momenti in cui i toni della discussione si sono alzati. Tre guardie mediche per quindici comuni: numeri che dicono quanto la sanità di prossimità sia in emergenza nelle aree interne. Chiuse per mancanza di medici le postazioni di Palmoli e Carunchio.

"Tutti - si legge in una nota dell'azienda sanitaria - hanno assunto l’impegno a trovare una soluzione: la Regione nell’arruolamento dei tirocinanti, la Asl nel coinvolgimento dei medici di medicina generale sul prolungamento degli orari negli ambulatori dei piccoli paesi, i sindaci nel reperire medici residenti nel territorio disponibili a coprire i turni nelle sedi scoperte".

Giuseppe Masciulli, sindaco di Palmoli: "Pronti a tutti per difendere i diritti dei nostri cittadini".

Gianfranco D'Isabella, sindaco di Carunchio: "Vogliamo solo il nostro diritto alla salute".