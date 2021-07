Forza Italia, la coordinatrice giovani si autosospende: "No ai dinosauri della politica"

Cresce a Vasto il numero dei dissidenti di Forza Italia. Veronica Ventrella, coordinatrice del circolo giovanile del partito di Berlusconi si autosospende dal partito.

In una nota, afferma che "non posso in nessun modo condividere le scelte del centrodestra e quindi appoggiare chi non vuole la città di Vasto a un vero e proprio cambiamento e rinnovamento generazionale. Ora basta, è tempo di lasciare a casa i dinosauri della politica territoriale che amano solo fare personalismi a discapito di un'intera città. Pertanto - annuncia Veronica Ventrella - sono disposta ad appoggiare il progetto più valido, serio e credibile per il bene comune. Valuterò le tante proposte che mi si sono presentate premiando il miglior programma".

Dissidenti - Si tratta del terzo dirigente locale in dissenso con la posizione ufficiale dei forzisti, che a Vasto esprimono il candidato sindaco del centrodestra, Guido Giangiacomo. Nelle scorse settimane Massimiliano Zocaro si è dimesso da segretario e Giovanni Uselli ha dichiarato di non essere allineato alla posizione ufficiale di FI. Entrambi sostengono Alessandra Notaro, candidata sindaca delle liste civiche La Buona Stagione e Pro Vasto, di Vasto in Azione (il circolo locale del partito di Carlo Calenda) e del movimento Vasto 5.0 fondato da Zocaro.