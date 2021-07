Festa del ritorno, l’8 agosto la 46^ edizione. A Gianni Letta il Premio Petroro

Si rinnova a Vasto il tradizionale appuntamento con la Festa del Ritorno. Giunto alla 46esima edizione, che si svolgerà domenica 8 agosto alle 21 in piazza del Popolo, l'evento è organizzato dall'associazione Pro emigranti in collaborazione con l'amministrazione comunale.

All'interno della manifestazione sarà consegnato il premio Silvio Petroro, importante riconoscimento intitolato alla memortia del padre fondatore dell'associazione, per molti anni animatore del sodalizio.

Come noto, il premio - rappresentato da una effige del Monumento all'Emigrante, nonché da un assegno di 5mila euro che il destintario dovrà devolvere in favore di iniziative, istituzioni ed enti di valore sociale, morale e culturale - viene annualmente assegnato a personaggi illustri legati alla terra d'Abruzzo.

Per il 2021, il Premio Silvio Petroro è stato attribuito a Gianni Letta, giornalista e politico abruzzese, per anni direttore del quotidiano Il Tempo e più volte sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei mkinistri.

Ospite della serata Orietta Berti, una delle interpreti più note dela canzone italiana.

In considerazione dei protocolli di sicurezza Covid-19, la partecipazione sarà contingentata e, pertanto, si rende necessaria la prenotazione entro le ore 18 del 5 agosto 2021 previo ritiro del voucher presso Muzak eventi, in via San Michele, fino ad esaurimento posti a sedere, con le seguenti modalità: Whatsapp 389 1063995 o email info@associazioneproemigrantiabruzzesi.it. L'ingresso sarà consentito sesclusivamente ai possessori del green pass a partire dalle 19.45.