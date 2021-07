Da D’Annunzio a Fante, sguardo sul giornalismo culturale nell’evento della Proloco Città del Vasto

Nuovo appuntamento con l'iniziativa culturale della Pro Loco Città del Vasto, in programma per venerdì 30 luglio 2021 alle 21.30 al chiostro della ex Curia Vescovile. L'associazione, in collaborazione con il mensile Vasto Domani presenterà il libro "Scrittori e giornalisti in Abruzzo e nel mondo" a cura di Dante Marianacci, edito da Ranieri.

"La presentazione del volume inserita nell'ambito della rassegna Libri al Chiostro 2021 - si legge in un comunicato dell'associazione - dopo i saluti di Mercurio Saraceni, presidente della Pro Loco Città del Vasto, vedrà la partecipazione di Giampaolo Di Marco, presidente dell'Associazione Vastese della Stampa 1957, Christian Lalla, giornalista professionista, e Gianni Oliva, autore di pregevoli testi su Gabriele D'Annunzio e Romualdo Pantini. Modera il dibattito Stefano Angelucci Marino".

Stefano Pallotta, presidente dell'Ordine Giornalisti d'Abruzzo, nella sua prefazione a commento del libro "Scrittori e giornalisti in Abruzzo e nel mondo", afferma: "Il giornalismo culturale di solito non esercita un grande fascino nella generalità dei lettori. Eppure attraverso questa forma sublime di informazione il giornalismo nel corso del secolo scorso ha dato un impulso deciso all'evoluzione della lingua italiana e alla crescita delle grandi inchieste che hanno segnato la storia della professione giornalistica. L'intento di questa raccolta, che scaturisce da un incontro formativo riservato ai giornalisti abruzzesi, è quello di contribuire alla conoscenza dei grandi scrittori che hanno voluto cimentarsi con il grande reportage, ma anche con l’inchiesta di cronaca, senza disdegnare altre branche dell’informazione come lo sport. Scrittori e giornalisti abruzzesi che hanno contribuito a far uscire la cosiddetta 'Terza Pagina' dalle coltivazioni letterarie esclusive di una cerchia elitaria di appassionati della cultura alta".

L'ingresso all'evento è gratuito.