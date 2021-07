"Il sindaco vieti la vendita degli alcolici dopo l’una di notte"

"Ci sono arrivate nei giorni scorsi delle segnalazioni da cittadini impauriti perché sul litorale di Vasto Marina incontrano persone ubriache che molestano. Il sindaco Menna vieti la vendita di alcolici all'una di notte". Lo chiede Riccardo Alinovi, referente locale dell'associazione Codici-centro per i diritti del cittadino.

Il 13 luglio il primo cittadino ha emanato l'ordinanza che non consente il consumo per strada di alcolici in contenitori di vetro o di plastica e impone lo stop alla musica all'una di notte.

Il responsabile vastese di Codici chiede anche una presenza maggiore di forze di pubblica sicurezza: "L'invito è rivolto al prefetto di Chieti, Armando Forgione, e ai comandanti delle forze dell'ordine affinché istuiscano di sera una postazione con unità cinofila a Vasto Marina e il pattugliamento costante per assicurare la tranquillità a residenti e turisti ed evitare che, in queste settimane di alta stagione, si ripetano atti di violenza come quelli avvenuti a giugno".