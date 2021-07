Vigili del fuoco spengono incendi notturni a San Lorenzo. Incerte le cause

Incendi notturni nella zona ovest del territorio comunale di Vasto. Alcuni roghi sono scoppiati stanotte in contrada San Lorenzo a Vasto. Richiamati dai bagliori delle fiamme e dall'odore acre del fumo, i residenti hanno chiamato il 115.

Dal Distaccamento di via Madonna dell'Asilo è uscita una squadra di vigili del fuoco che ha raggiunto l'area in cui si erano sviluppati piccoli roghi, spenti dai pompieri che, al momento, non ne conoscono la causa.

Tra la fine di giugno e gli inizi di luglio, molti gli ettari ridotti in cenere nel Vastese, soprattutto nella zona tra Dogliola e Fresagrandinaria, dove sono state necessarie decine di lanci dei canadair per domare le fiamme [LEGGI].

Un rogo è scoppiato il 13 luglio nella Riserva naturale di Punta Aderci, ma i pompieri sono riusciti subito a circoscriverlo [LEGGI].

Nulla a che vedere con il devastante incendio che alla fine di agosto del 2020 aveva distrutto ettari di vegetazione alle spalle della spiaggia di Punta Penna, all'estremità meridionale dell'area protetta ampia 85 ettari [LEGGI].

