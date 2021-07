Tribunali di Vasto, Lanciano, Sulmona e Avezzano: c’è la proroga fino al 2024

Resteranno aperti fino al settembre 2024 i tribunali di Vasto, Lanciano, Sulmona e Avezzano. È stato approvato dalle commissioni Giustizia e Affari Costituzionali l’emendamento a prima firma del senatore del Movimento 5 Stelle Gianluca Castaldi, appoggiato da tutte le forze politiche e "presentato nell’ottica di evitare un accorpamento e garantire il normale svolgimento- soprattutto - delle cause penali che necessitano naturalmente di scadenze a lungo termine".

Per l'ex sottosegretario del Governo Conte "è un grande risultato per il territorio abruzzese per il quale vorrei ringraziare soprattutto la deputata Carmela Grippa, la senatrice Gabriella Di Girolamo (che da anni si battono per questa tematica) e tutti i parlamentari abruzzesi che hanno firmato".

Nell'iter dell'emendamento "pensavamo che il provvedimento potesse subire uno stop da parte delle commissioni d’esame ed eravamo pronti a presentare un testo alternativo, per evitare che tutto cadesse nel vuoto e proseguire la battaglia con tutti i mezzi a nostra disposizione - dichiara Castaldi - ma ognuno dei parlamentari coinvolti (Di Girolamo, Di Nicola, Balboni, Pagano, Bagnai, Cucca, De Petris, Quagliariello, D'Alfonso, Nencini) ha convinto la forza politica che rappresenta per arrivare a questo soddisfacente risultato. Per questo sono convinto che questa sia davvero una vittoria di tutti. Si è rispettata la volontà unanime del Parlamento per il mantenimento in vita dei quattro tribunali".

Soddisfatta anche la deputata pentastellata Carmela Grippa. "Durante il mio mandato con le diverse compagini governative che si sono configurate abbiamo posto al centro il tema dei tribunali. Eravamo già orgogliosi di aver ottenuto la proroga al 2022 e la riapertura delle piante organiche; oggi con questo nuovo risultato solo chi non vuol vedere negherà la nostra determinazione nel voler mantenere a Vasto il tribunale per il bene della comunità e la salvaguardia della legalità. Non è stato affatto semplice ma vince la voglia di essere vicini al territorio”. Quella della proroga approvata oggi al Senato segna uno spartiacque nell’azione politica dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle vastese "che in modo costante hanno saputo condurre una battaglia il cui esito non era affatto scontato ma hanno saputo rapportarsi con i diversi attori che si sono succeduti nel ministero della Giustizia riproponendo come prioritario la definitiva salvezza dei tribunali abruzzesi".

Menna: "Tribunale indispensabile" - "Un ottimo risultato che il territorio accoglie con soddisfazione", commenta il sindaco di Vasto, Francesco Menna, che ringrazia i parlamentari abruzzesi, il presidente del Tribunale, Bruno Giangiacomo, il procuratore, Giampiero Di Florio, il presidente dell'Ordine degli avvocati di Vasto, Vittorio Melone, "e tutti coloro che hanno lavorato per raggiungere questo obiettivo". "La presenza del tribunale è fondamentale in questa parte d'Abruzzo troppo esposta alla criminalità".