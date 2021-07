In piazza per il referendum sull’eutanasia: "Nella prima settimana 250 firme a Vasto"

Legalizzare l'eutanasia. Questo è il tema su cui è in corso da una settimana anche a Vasto la raccolta di firme a sostegno della proposta di referendum.

"La mia vita appartiene a me": è lo slogan scelto dagli attivisti del comitato promotore per chiedere il sostegno al quesito sul delicato tema del fine vita. "Circa 250 persone hanno firmato per convocare il referendum sull'eutanasia legale", si legge in un comunicato diffuso da Andrea Benedetti, "un risultato importante e soddisfacente per la nostra città, che dimostra l'alta attenzione che la comunità ripone nei confronti del fine vita. Presto ci saranno altri appuntamenti, a Vasto e non solo".