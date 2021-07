Casalbordino, l’opera lirica inaugura la rassegna "Un mare di musica"

Si è svolta ieri, martedì 27 luglio nello scenario del cortile di Palazzo Furii, la prima serata di "Un mare di musica", rassegna musicale con ingresso gratuito promossa ed organizzata dall'amministrazione comunale di Casalbordino, giunta alla sua seconda edizione.

L'evento musicale ha preso il via con un concerto di musica lirica nel centro storico cittadino. Il tenore, Paolo Bartolucci, ed il mezzo soprano, Alessandra Della Croce, accompagnati al pianoforte dal Maestro Simone Sala, hanno allietato il numeroso pubblico intervenuto con brani della grande lirica italiana, francese e spagnola. Con la prima esibizione, in particolare, gli artisti hanno voluto rendere omaggio alla terra d'Abruzzo, a Casalbordino e al famoso pellegrinaggio dannunziano al Santuario Madonna dei Miracoli, eseguendo un'opera dell'illustre compositore abruzzese F. P. Tosti, Sogno. Grande emozione nel corso dell'esecuzione del brano Granada. Non sono mancati anche emozionanti brani al pianoforte: Sogno d'amore (Listz), Clair de lune (Debussy), Notturno (Chopin).

"Sono molto soddisfatta della prima serata della rassegna musicale diretta da Simone Sala - dichiara l'assessore al Turismo, Alessandra D'Aurizio - che dimostra l'importanza di proporre sempre eventi di qualità per valorizzare il territorio e promuovere Casalbordino come meta turistica". La scelta degli eventi, sottolinea, mira a "proporre novità attrattive che mantengano un ricordo indelebile. Il prossimo appuntamento musicale della rassegna ci sarà sabato mattina, all'alba, per salutare l'ultimo giorno del mese di luglio. Invito tutti a partecipare a questo emozionante concerto di pianoforte che si terrà sul Lungomare Nord, nei pressi della Pineta, una novità assoluta per Casalbordino". Presenti alla serata anche il vicesindaco Carla Zinni e la consigliera Valeria Bucciarelli.