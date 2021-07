Sicurezza dei bagnanti, a Vasto Marina prevenzione anche in mare e con le unità cinofile

Quello appena trascorso è stato un weekend archiviato senza particolari criticità sulle spiagge vastesi. Come già fatto lo scorso anno, la Compagnia del Mare - Lifeguard, che assicura il servizio di salvamento in gran parte del litorale di Vasto Marina, nei fine settimana ha disposto il rafforzamento delle misure di prevenzione sulla spiaggia e in mare.

Nelle giornate di maggior afflusso sulle spiagge è stata impiegata una moto d'acqua, per il controllo in mare e a terra hanno operato le unità cinofile della SICS (Scuola Italiana Cani di Salvataggio) che già da tempo collaborano con la Lifeguard. "Questo - spiegano i responsabili della società - per prevenire ogni possibile criticità, in particolare in giornate caratterizzate dal forte vento e, di conseguenza, dalle alte onde".

Anche nei prossimi fine settimana e nei giorni clou dell'estate "sarà rinforzato il dispositivo di sicurezza, in stretto contatto con la Guardia Costiera, così da garantire un'estate serena a tutti".