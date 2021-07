Pari e Dispari, elettronica e modi di dire abruzzesi alla finale di Sanremo Rock

Ci saranno anche i Pari e Dispari sul palco del Teatro Ariston per la finale 2021 di Sanremo Rock & Trend. La band vastese, formata da Lorenzo Monaco, Antonio Vallese e Marco Vallese, nella finale interregionale andata in scena a Carsoli è riuscita a catturare l'attenzione della giuria che ha premiato la loro esibizione assegnandogli un posto tra i finalisti della categoria Trend.

E così, dal 6 al 10 settembre, i musicisti vastesi saranno a Sanremo per confrontarsi con altre realtà musicali emergenti provenienti da tutta Italia. Per loro, alla prima uscita ufficiale, è stata una grande soddisfazione conquistare il passaggio del turno con oltre 40 partecipanti in gara.

La nascita dei Pari e Dispari segue un percorso a metà tra il casuale e il voluto. Lorenzo Monaco e Antonio Vallese avevano già suonato insieme, rispettivamente basso e tastiere, in altre formazioni musicali. Lo scorso anno sono tornati a condividere musica quando Monaco ha fatto ascoltare a Vallese alcuni brani composti utilizzando lo smartphone e una serie di applicazioni. Lo stimolo creativo partiva dai testi, riprendendo modi di dire in dialetto abruzzese che diventavano il refrain di canzoni fondate su sonorità elettroniche da condividere con gli amici. Il passaggio delle canzoni nelle mani di Antonio Vallese ha iniziato a dare un vestito più completo a questi brani. È così iniziato uno scambio a distanza - Monaco vive attualmente fuori Vasto - con sessioni di registrazione online sfruttando le potenzialità delle strumentazioni a disposizione.

L'ultimo tassello del progetto - che in realtà è in fase di piena evoluzione - è stato l'innesto di Marco Vallese, fratello di Antonio. La sua formazione classica - è diplomato in organo al Conservatorio - ha dato ulteriore sostanza alla fase compositiva. L'affermazione ottenuta nella finale interregionale di Sanremo Rock & Trend, coincisa con la pubblicazione del brano Sta bbone Rocc', ha dato una spinta ulteriore al cammino del progetto. "Abbiamo ancora tanto da fare - spiegano i Pari e Dispari -, lavorando sul nostro suono e proiettandoci sulla dimensione live che affronteremo quando avremo un numero adeguato di brani pronti". Resta l'idea di base "di creare musica che ci piace e, se può piacere ad altri - oltre che ai nostri amici - non può che farci piacere. E la finale di Sanremo Rock sarà l'occasione di far conoscere un po' del nostro dialetto anche al resto dell'Italia. Poi vedremo quel che accadrà".

Pari e Dispari

