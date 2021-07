Magnacca: "Il turismo è esperienza ed emozione da lasciare a chi visita i nostri territori"

"Il turismo è esperienza e soprattutto emozione da lasciare al viaggiatore che visitano i nostri territori". Lo dice Tiziana Magnacca, sindaco di San Salvo, nell'incontro con il ministro del turismo Massimo Garavaglia, oggi in Abruzzo per la tappa costiera, a San Salvo, e poi quella in montagna, a Scanno [LEGGI].

La prima cittadina, nei suoi saluti introduttivi, ha sottolineato la "presa di consapevolezza, cresciuta negli ultimi due decenni, sul nostro valore. Siamo diventati maturi e consapevoli del nostro territorio e della nostra cultura".

Magnacca ricorda che "oggi unicità e tipicità sono valori che ci permettono di competere in un mondo globalizzato". Questo avendo "un approccio alla bellezza con consapevolezza e responsabilità e attenzione all'ambiente". Nel rivolgersi ai colleghi sindaci ha rimarcato la "necessità di essere un territorio unico che deve vedere il turista non solo come colui che viene e paga per avere dei servizi, ma come chi lascia sul nostro territorio influenze sociali e culturali".