Lungomare vestito di nuovo con le maioliche decorate dai bambini per raccontare "il valore del mare"

Sarà il parapetto di viale Dalmazia a Vasto Marina, l'ultimo angolo della città ad essere impreziosito dalle maioliche decorate. Giovedì 29 luglio, alle 19:30 si terrà infatti l'inaugurazione della nuova installazione realizzata con le mattonelle decorate dai bambini della scuola dell'infanzia San Michele della Nuova Direzione Didattica Vasto, in collaborazione con il laboratorio Creta Rossa, il Comune di Vasto e il Consorzio Vivere Vasto Marina.

Dopo la Loggia Amblingh, con le 280 maioliche che raffigurano dettagli del centro storico e delle tradizioni vastesi, e le mattonelle decorate a mano che hanno riqualificato la storica fontana del quartiere San Lorenzo, le maioliche e i loro colori andranno ad impreziosire il lungomare.

La città si arricchisce di un'altra opera realizzata per "rendere più bello il camminamento - sottolineano i promotori dell'iniziativa - e far riflettere sul valore dell'acqua e sull'importanza del mare e del suo habitat per la nostra città".