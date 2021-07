Il ministro Garavaglia: "Nell’offerta turistica la sfida è quella della qualità"

"In Italia il turismo può arrivare a rappresentare almeno il 20% del pil. Siamo i primi al mondo nei fondamentali, a gennaio di ogni anno siamo i più cliccati sulla rete poi, nel consuntivo di dicembre, scendiamo al 5°-6° post. Dobbiamo recuperare quote di mercato nel comparto turistico". Il ministro del turismo Massimo Garavaglia indica da San Salvo la strada da percorrere per il rilancio di un settore cruciale per l'economia del Paese. Il ministro è stato accolto in Municipio dall'amministrazione Magnacca al completo, dal presidente della Regione Marco Marsilio con gli assessori Campitelli e D'Amario e la consigliera Bocchino, dai sindaci dei comuni abruzzesi insigniti della Bandiera Blu e dai sindaci del Vastese.

Nell'incontro nell'aula consiliare il sindaco Magnacca ha ricordato che "questo territorio ha acquisito consapevolezza del suo valore. Unicità e tipicità sono valori che ci permettono di competere un mondo globalizzato. Doppiamo approcciarci alle bellezze con consapevolezza e responsabilità".

Il presidente Marsilio ha poi posto l'accento sulla "necessità di infrastrutture a sostegno del turismo. Da oltre 20 anni l'Abruzzo è rimasto tagliato fuori dagli investimenti. Ora stiamo facendo pressioni per avere l'alta velocità sulla linea ferroviaria adriatica e una terza corsia autostradale che interessi anche la nostra Regione".

Secondo il ministro Garavaglia "ci sono grandi margini di sviluppo. Ci dobbiamo organizzare per fare conoscere quello che abbiamo. Uno strumento sarà l'hub messo a disposizione dal Ministero, italia.it, che però dovrà essere riempito di contenuti dai territori. Siete voi amministratori locali che sapete cosa promuovere, possiamo fare il salto da modernità a contemporaneità". La sfida è "quella della qualità. Dobbiamo chiederci: perchè altri Paesi ci superano? Vendono meglio il prodotto e garantiscono un prodotto di qualità". Pensando alle Bandiere Blu, Garavaglia ricorda che "non basta un mare bello, servono i servizi. Se non li hai non conquisti il vessillo e soprattutto non generi un buon ricordo in chi viene nel tuo territorio". Attraverso il PNRR ci saranno "risorse per investimenti efficaci. Occorre però fare squadra e presentare progetti efficaci e di ampia portata. Abbiamo il dovere di essere il primo Paese al mondo".

Garavaglia ha poi ascoltato le parole dei sindaci del territorio, rappresentate da Claudia Fiore, sindaco di Roccaspinalveti. In chiusura di mattinata l'incontro, all'hotel Eden, con gli operatori turistici e i rappresentanti delle associazioni di categoria.