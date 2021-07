Con Abruzze Me’ il tributo della Giovane Corale Cupellese al maestro Antonio Piccirilli

Sarà un tributo al maestro Antonio Piccirilli, scomparso a settembre 2020, l'evento dedicato al folklore organizzato dalla Giovane Corale Cupellese.

Il 6 agosto alle 21 in piazza Garibaldi a Cupello, l'ensamble si esibirà in "Abruzze Me': Folklore in piazza 2021", una serata all'insegna della musica folkloristica e della tradizione. Insieme alla Corale, l'evento vedrà la partecipazione del gruppo folk molisano Zig Zaghini.

L'evento è gratuito e si svolgerà nel rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid.