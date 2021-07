Vasto si tinge di magia con "Come d’Incanto", evento itinerante della Bottega dell’Incontro

Sarà un evento dal sapore "magico", quello di mercoledì 28 luglio, un "incantesimo" che si propagherà tra le strade del centro storico di Vasto. A partire dalle 20.30, appuntamento con "Come d'incanto", percorso itinerante all'insegna di arte, musica, danza e poesia. Da via Santa Maria Maggiore fino alla scalinata Rossetti, attraversando strade e piazze del centro, spazio alle emozioni con l'iniziativa della "Bottega dell'Incontro" di Miranda Sconosciuto.

Si parlerà di "resilienza" con Patrizia Ciccarella, mentre le note di Emanuele Santoro accompagneranno i passi di danza delle allieve della Scuola Tersicore. Nelle piazzette, gli artisti con estemporanee ed esposizioni, i "Versi in poesia" di Raffaella Zaccagna, Maria Antonietta Finamore, Marianna Della Penna e Marta Del Negro, e "Tre giorni con Luca" libro in piazzetta con Luca e Lino Liscio e la storia del girasole. Con i consigli della maestra di yoga Patrizia D'Aloisio, un angolo dedicato ad "Armonia in Bellezza" nel corpo, e spazio a "Il Futuro" in piazzetta, con le cartomanti Patrizia Corvino e Miriam Sartori. E, come nelle favole, a mezzanotte tutto svanisce.

La partecipazione al percorso itinerante è gratuita e consentita previa prenotazione a gruppi di massimo 12 persone. I gruppi partiranno ogni 30 minuti dalle 20:30 alle 23:30 dal piazzale antistante la Chiesa di Santa Maria Maggiore. La prenotazione è individuale. In caso di pioggia, l'evento si terrà venerdì 30 luglio. La serata è realizzata in collaborazione con la Consulta Giovanile, e vedrà gli interventi del sindaco, Francesco Menna, e degli assessori Giuseppe Forte, Paola Cianci, Luigi Marcello e Anna Bosco.

Info e prenotazioni:

QUI il modulo di iscrizione all'evento

Telefono: 333 9391718 o 340 4822036