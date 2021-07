Target sprint, con le buone prove a Candela gli atleti vastesi si qualificano agli Italiani

Qualificazione ai Campionati Italiani raggiunta per gli atleti vastesi del target sprint, la nuova disciplina che unisce corsa e tiro a segno. Ieri è andata in scena a Candela la terza e ultima gara interregionale centro-sud in cui gli atleti tesserati per il TSN Pescara hanno ben figurato, confermando le ottime prove delle passate gare interregionali.

Nella gara in terra pugliese sono arrivate sei medaglie e i pass per la rassegna tricolore che si svolgerà a Ravenna ad inizio settembre. Nella categoria allievi 2° posto per Domiziana Lanzillotti, che migliora ancora il suo personale. Secondo gradino del podio anche per la pescarese Francesca Presutti nella categoria ragazzi. Tra i ragazzi 3° posto per Davide Di Nanno, nella categoria ragazzi, e terso gradino del podio, tra gli juniores, per Gabriele Napoletano. Nei seniores secondo posto per Marco La Verghetta. Ad arricchire il bottino della spedizione abruzzese c'è anche il podio, nella staffetta mixed, di Francesca Presutti e Davide Di Nanno. Non è riuscito a salire sul podio ma ha fatto segnare il suo record personale, che è valso la qualificazione agli Italiani, Raffaele Carbone, nella categoria ragazzi.

Grande soddisfazione per questi risultati è stata espressa dai dirigenti del TSN Pescara e dell'Air Shooting Club Vasto, dove si allenano i giovani atleti. Ora ci sarà un mese per continuare ad allenarsi e prepararsi per l'appuntamento di Ravenna in cui la spedizione abruzzese potrà confrontarsi con i migliori atleti provenienti da tutta Italia.