Patuanelli: "Qui tante eccellenze in agricoltura. Sulla pesca apriremo tavolo di confronto"

Mattinata tra San Salvo e Vasto per Stefano Patuanelli, ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, arrivato in città anche per sostenere la candidatura a sindaco di Dina Carinci. Prima tappa alla Euro-Ortofrutticola della Valle del Trigno dove, accolto dal presidente Nicolino Torricella, ha apprezzato le produzioni della cooperativa sansalvese che conta oltre 700 addetti e un fatturato di dieci milioni di euro. C'è stato un confronto, anche alla presenza del commendator Gennaro Strever, presidente della Camera di Commercio Chieti-Pescara, sui temi dell'agricoltura, in particolare sulle opportunità per i giovani e la necessità di sostenere questo settore cruciale per l'economia del territorio.

Il Ministro, accompagnato dal senatore Gianluca Castaldi e dal consigliere regionale Pietro Smargiassi, e con la presenza dei consiglieri regionali Sabrina Bocchino e Manuele Marcovecchio e del sindaco di Vasto Francesco Menna, ha poi visitato alcune realtà produttive della zona, prima di incontrare, a Punta Penna, gli operatori della marineria. Con loro c'è stato un proficuo confronto, da cui Patuanelli ha raccolto la necessità di istituire un tavolo permanente di confronto. Prima di spostarsi a Lanciano, l'esponente del M5S si è fermato sul trabocco Pennaluce dove ha ricevuto dai traboccanti una riproduzione di una delle antiche macchine da pesca che caratterizzano questa zona.

Nel punto stampa che ha concluso la mattinata Patuanelli ha fatto sintesi degli incontri della giornata, sui temi dell'agricoltura e della pesca, e dato indicazioni anche sulla problematica cinghiali che, come in altre zone d'Italia, anche nel Vastese sta diventando un'emergenza per la sicurezza pubblica.