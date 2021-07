Nuova mostra di Davide Scutece a Vasto dal 30 luglio al 5 agosto

Nuova mostra per Davide Scutece a Vasto dal 30 luglio al 5 agosto nella Sala Mattioli in Corso de Parma. L'esposizione sarà aperta al pubblico tutti i giorni a partire dalle 18:30 fino all' 1:00.

Davide Scutece è uno degli artisti più interessanti e riconosciuti sul territorio, Zonalocale lo ha intervistato nel 2019 (LEGGI) definendolo come "incendiario dell'espressionismo contemporaneo". Le sue mostre estive, insieme con i progetti urbani da lui curatI (LEGGI), sono diventati molto popolari grazie al suo stile e le sue tecniche di pittura.