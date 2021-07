Dina Carinci: "In noi i cittadini trovano ascolto. Tra le priorità c’è il turismo"

Ieri sera l'incontro con i cittadini in piazza della Guardia Costiera a Vasto Marina. Oggi gli appuntamenti con le realtà produttive del settore agricolo e ittico del territorio, conclusi sul trabocco Pennaluce, a Punta Penna. Per Dina Carinci, candidata a sindaco di ChiAma Vasto, sono stati due giorni in cui ha raccolto l'appoggio del Ministro pentastellato Stefano Patuanelli, arrivato in città in un momento in cui entra nel vivo la campagna elettorale per le amministrative 2021.

In attesa di conoscere la data delle elezioni in cui i vastesi saranno chiamati ad eleggere il sindaco per il prossimo quinquennio, si moltiplicano gli appuntamenti per far conoscere programmi e idee. "In noi - dice Carinci - tutti i cittadini trovano ascolto e attenzione".

Nella marcia verso le elezioni "sono tanti i temi da affrontare. Sicuramente ai primi posti c'è il turismo che deve davvero diventare trainante per l'economia del territorio". E poi, alla consigliera del M5S che si candida alla guida della città, "in tanti chiedono più decoro urbano per Vasto".