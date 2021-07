A San Salvo inizia la corsa del centrosinistra: è Fabio Travaglini il candidato sindaco

A un anno dalle elezioni comunali il centrosinistra di San Salvo lancia la sua sfida per cercare di tornare a governare la città dopo due mandati del centrodestra guidato da Tiziana Magnacca. Giovedì 29 luglio sarà il giorno della presentazione del candidato sindaco Fabio Travaglini, che guiderà la coalizione civica e di centrosinistra.

"Una coalizione che è e resterà aperta a tutte le liste e movimenti civici e alle singole personalità che vorranno aggregarsi al fine di diventare la coalizione maggioritaria della Città con un programma teso ad un reale e concreto sviluppo e crescita di San Salvo. Una scelta che trova la più ampia e piena condivisione del mondo del civismo e delle forze politiche di centrosinistra, che vede al suo interno il Partito Democratico, Articolo Uno, Sinistra Italiana, Italia Viva e Più San Salvo", si legge nella nota di presentazione dell'appuntamento di giovedì 29 luglio 202, alle ore 18.30 presso la sede in Corso Garibaldi 10.

"Fabio Travaglini, 33 anni, attuale consigliere comunale di San Salvo e Segretario regionale dell’AICCRE, l’associazione che rappresenta le regioni e gli enti locali a livello europeo, ha maturato in questi anni una esperienza non solo a livello amministrativo locale, ma anche a livello professionale nelle associazioni di rappresentanza datoriale, ricoprendo incarichi di prestigio in Regione Abruzzo e nelle Camere di Commercio, ed è dirigente nazionale dell’AGCI, Associazione Generale delle Cooperative Italiane".