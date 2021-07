World Tour 1 star, Claudia Scampoli e Margherita Bianchin vincono a Sofia

Seconda vittoria in un torneo 1 stella del World Tour per Claudia Scampoli e Margherita Bianchin. A Sofia, in Bulgaria, le due azzurre hanno fatto il bis del successo conquistato un anno fa a Vilnius, battendo per 2-0 le canadesi Sophie Bukovec e Camille Saxton. La vastese e la trevigiana, che una settimana fa avevano conquistato a Bellaria-Igea Marina la Coppa Italia, sono riuscite a imporsi nel torneo giocato a Sofia Beach, aggiungendo così un'altra importante affermazione al loro palmares.

Nel cammino verso la finale Scampoli e Bianchin hanno iniziato con le vittorie, nella Pool A, con le bulgare Racheva e Stanchulova (2-0, 21-12/21-15) e con le austriache Friedl e Pfeffer (2-0, 21-16/21-14). Nei quarti ancora un successo con una coppia austriaca, Klinger D. e Klinger R. superate 2-1 (21-13/15-21/16-14). In semifinale ottima prova contro la coppia del Belgio, Cools e Van De Vonder, battute nettamente per 2-0 (21-17/21-19).

In finale le due azzurre hanno subito provato l’allungo, costruendo sin dalle prime fasi di gioco un vantaggio che le ha portate a chiudere senza affanni il primo set sul 21-12. Nel secondo parziale le canadesi provano a dare filo da torcere a Scampoli e Bianchin, riuscendo a restare in scia delle azzurre per gran parte del set, portandosi anche ad una sola lunghezza di distanza ma senza però trovare il break per agganciarle. Un minimo vantaggio che però basta alle due italiane per condurre fino in fondo il set e conquistare, con il punteggio di 21-18, il successo nel torneo.

Tanti sorrisi, anche se nascosti dalle mascherine, per Clauda Scampoli e Margherita Bianchin, sul podio delle premiazioni. Un podio completato, oltre che dalle canadesi, al secondo posto, dalla coppia del Belgio sul terzo gradino. Per le due azzurre, accompagnate anche in questo torneo dal loro tecnico Fabrizio Magi, un risultato importante che porta anche punti nella classifica del World Tour, così da poter accedere prossimamente a tornei di categoria superiore, e tanta fiducia per il prosieguo della loro stagione.