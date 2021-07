A piedi da Vasto Marina a Punta Penna: Coast to coast ormai è una tradizione

Il Coast to coast è ormai tradizione dell'estate vastese.

Iniziata per gioco 18 anni fa, la lunga passeggiata in riva al mare è diventata un appuntamento immancabile dell'estate vastese. Più di cento persone si sono ritrovate ieri mattina in viale Dalmazia, nella zona della rotonda, indossando le ormai le bandane gialle che sono diventate il simbolo distintivo dei camminatori.

I primi sono arrivati poco dopo le 7. Alle 8.45 la partenza. Il serpentone umano si è diretto dal lungomare alla spiaggia dove, dopo le immancabili foto di gruppo col drone, ha iniziato il percorso attraverso alcune delle insenature più belle della costa vastese, da Trave a Cungarelle, da Casarza a San Nicola fino ad arrivare a Vignola. Il tutto intervallato da numerose soste mangerecce, da tuffi e nuotate, fino al pranzo finale