Quest’anno la navetta per Punta Aderci ha il trasporto gratuito della bici

"Anche quest'anno sarà possibile raggiungere Punta Aderci – dichiarano il sindaco, Francesco Menna e l'assessore alla Mobilità sostenibile Paola Cianci – con la rete di servizi di mobilità del Comune di Vasto che favorisce gli spostamenti attraverso l'intermodalità treno-bus-bici".

Confermata la Linea 3 del trasporto pubblico locale anche la domenica. La novità di quest'anno è che l'autobus è provvisto di rastrelliera che consente di arrivare in Riserva dalla stazione ferroviaria del Porto di Vasto e dal centro urbano con il trasporto gratuito della bicicletta. Inoltre turisti e residenti che amano frequentare la spiaggetta della falesia potranno usufruire del mezzo elettrico, un servizio accessorio che rientra nell'ambito della gestione dell'area protetta. Una volta giunti a destinazione, in bici si potrà proseguire sui percorsi ciclabili della Via Verde o su quelli che portano al Bosco di Don Venanzio.

"L'insieme di queste azioni, messe in campo in questi cinque anni di mandato amministrativo – concludono Menna e Cianci – sono promosse nell'ambito di Trabocchi Mob un ambizioso progetto della Camera di Commercio Chieti-Pescara insieme alle diverse realtà impegnate per lo sviluppo del cicloturismo sulla costa e nelle aree interne. È questo l'indirizzo politico su cui vogliamo continuare a programmare il futuro della nostra splendida Vasto".