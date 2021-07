Pennetta: "Attraversamenti pedonali, lo scaricabarile tra assessori è un teatrino triste"

"Alla nostra città serve un piano urbano di mobilità integrata". Lo afferma Angela Pennetta, candidata a sindaco di Vasto per il comitato civico L'Arcobaleno, che interviene sul problema degli attraversamenti pedonali rialzati inaccessibili alle persone in sedia a rotelle.

"Un teatrino piuttosto triste, il rimpallo di responsabilità tra gli assessori comunali della nostra città", dice l'avvocata riferendosi alle dichiarazioni che gli assessori ai Servizi, Gabriele Barisano, e alla Polizia locale, Luigi Marcello, hanno rilasciato a Zonalocale [LEGGI] dopo il video che documenta l'esistenza del problema, già sollevato un anno fa [VIDEO].

"Ecco - commenta Pennetta - in che modo siamo amministrati noi cittadini di Vasto: schermaglie disarmanti, approssimazione e mancanza totale di programmazione. Alla nostra città serve un piano urbano di mobilità integrata, non le chiacchiere. Ai cittadini e ai servizi a cui hanno diritto occorre un’amministrazione comunale capace di reperire le risorse necessarie per realizzare interventi di questo tipo, essenziali, cioè, per una comunità. Ci vuole preparazione per farlo, bisogna sapere a quali fondi attingere, ci vuole determinazione per cambiare le cose. Vie, dossi, attraversamenti, rallentatori, condizioni di accesso a tutti con l’abolizione delle barriere architettoniche su strade e marciapiedi non possono essere concepiti come interventi spot, fatti alla rinfusa e male. Sono i tasselli ben definiti che compongono un piano organico di mobilità".