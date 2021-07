Covid-19, in Abruzzo scende il tasso di positività, ma negli ospedali 3 ricoverati in più

Scende sotto l'uno per cento (0,8) il rapporto tra positivi e tamponi nelle ultime 24 ore in Abruzzo, dove torna a salire il numero dei ricoverati. I nuovi casi di Covid-19 sono 53, i contagiati hanno un'atà compresa tra 3 e 93 anni; 21 di loro sono residenti in provincia di Teramo, 15 in quella di Chieti, 8 nell'Aquilano, 6 nel Pescarese, mentre per altri 3 è in corso l'accertamento della residenza

Eseguiti 6000 tamponi (2599 molecolari e 4001 antigenici). Da diversi giorni non si registrano vittime, 72055 i guariti (+27), 1118 gli attualmente positivi (+26), 22 i ricoverati in area medica (+3), 1 in terapia intensiva (invariato), 1095 in isolamento domiciliare (+23).