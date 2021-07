Automobilismo, Perchinunno al campionato italiano Gts con la storica scuderia Bora

Luigi Perchinunno prepara il suo ritorno alle gare. Lo scorso anno la decisione di non ripartire dopo la prima ondata della pandemia "perché non volevo gareggiare senza pubblico", ricorda l'asso vastese del volante. La novità è che scenderà sui circuiti del Campionato italiano della classe Gts sotto le insegne della Bora, la scuderia di Reggio Emilia, che da quarant'anni vanta numerosi piloti di livello nazionale e internazionale.

I tifosi di Perchinunno potranno presto tornare a sentire il rombo della fiammante Ferrari 430 Gts. "Per qualche lieve problema fisico ho saltato la prima gara di Gubbio, ma sarà regolarmente sulla linea di partenza a Fasano nei giorni 30 e 31 agosto e primo settembre", annuncia il pilota vastese, entusiasta per l'accordo con l'importante team, fondato nel 1981 e guidato dal presidente Giovanni Ferretti. Per anni, il grande Francesco Ferretti, meglio noto con lo pseudonimo di Ragastas, ha rappresentato la punta di diamante del team reggiano, che ora si assicura la classe di Perchinunno.