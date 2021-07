Attraversamenti rialzati, Marcello: "Coi prossimi lavori faremo tagliare i marciapiedi"

I marciapiedi verranno modificati per consentire alle sedie a rotelle di passare sugli attraversamenti pedonali rialzati. Lo dice a Zonalocale l'assessore alla Polizia locale del Comune di Vasto, Luigi Marcello, rispondendo alle critiche dei giorni scorsi: è trascorso un anno, ma il problema rimane [VIDEO].

Ieri l'assessore ai Servizi manutentivi, Gabriele Barisano, aveva declinato ogni responsabilità: "L'ufficio Servizi non è stato coinvolto in questo progetto, che è iniziativa del settore Polizia locale. Siamo disponibili a collaborare, se necessario, ma nessuno ci ha chiamato".

"La mia competenza - precisa il comandante della Polizia locale, Giuseppe Del Moro - è limitata all'emanazione dell'ordinanza che consente di installare gli attraversamenti rialzati per far sì che il pedone possa attraversare in sicurezza".

Marcello annuncia modifiche: "Abbiamo in programma di fare ancora qualche altro attraversamento rialzato, non so dire ancora quanti ne faremo, dipende dalle disponibilità economiche. Nelle prossime che andremo a realizzare, vedremo di far aggiustare anche i marciapiedi con il taglio del cordolo, se necessario, per adeguarlo alle necessità. Per far istemare quelli esistenti, invece, dobbiamo parlare con la ditta che realizzerà i prossimi. Qualche nuovo rallentatore dovremo installarlo a breve, vedremo di farlo in quel modo, nel caso in cui ci siamo problemi analoghi". Quando si farà, però, è ancora da decidere.