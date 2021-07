Tartaruga senza vita trovata a Vasto Marina

Questo pomeriggio è stata rinvenuta, all'altezza dell'Hotel Vittoria di Vasto Marina, una tartaruga senza vita, con carapace rotto in più punti. Sono ancora da accertare le cause del decesso, infatti il personale ASL è presente sul posto per effettuare i rilievi del caso.

L'animale, della specie caretta-caretta, sembrerebbe essere stato avvistato dal bagnino, che si sarebbe poi prodigato per recuperarlo e portarlo in spiaggia.

Stessa dinamica del ritrovamento dell'ultima tartaruga, purtroppo rinvenuta anch'essa senza vita il 20 ottobre scorso (LEGGI)