Il 27 luglio il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, a San Salvo

San Salvo si appresta ricevere, martedì prossimo 27 luglio, il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, L'esponente del governo sarà ricevuto alle 10:30 nell’aula consiliare dal sindaco Tiziana Magnacca e dal presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio alla presenza del consiglio comunale e delle autorità civili e militari della provincia di Chieti, dei sindaci dei comuni abruzzesi insigniti della Bandiera Blu e del territorio.

Alle ore 11:30 nell’hotel Eden il ministro incontrerà gli operatori turistici e gli albergatori per discutere di "Turismo, prospettive per il futuro del territorio nel post Covid" con Marisa Tiberio, presidente Confcommercio Chieti e componente giunta nazionale, Simone Lembo, responsabile turismo Confesercenti Chieti, Claudio Di Dionisio, presidente Cna Turismo Abruzzo, Emanuele Cieri, presidente Associazioni albergatori San Salvo e Giuseppe Di Marco, presidente DMC “Costa dei Trabocchi”.

Alle ore 12:30 nel porto turistico Le Marinelle consegna della Bandiera Blu assegnata dalla Fee Italia per la ventiquattresima volta alla spiaggia di San Salvo ai balneatori.

"L’incontro con il ministro Garavaglia – sottolinea il sindaco Magnacca – permetterà ai nostri operatori del comparto turistico di presentare al meglio la nostra città che in questi anni ha attivato politiche ambientali chiare e rigorose. Non a caso San Salvo si è vista assegnare anche quest’anno la Bandiera Blu. Abbiamo lavorato per far crescere una cultura economica fondata sulla ecosostenibilità. Si può generare economia virtuosa e circolare attraverso la valorizzazione dell’ambiente con il suo forte richiamo turistico. Un indubbio valore positivo per l’economia del settore turistico e per dell’intero territorio e per la nostra regione".