Gabetti è ancora più vicina ai suoi clienti: apre la nuova agenzia di Vasto Marina

Gabetti arriva a Vasto Marina. A vent’anni dall’apertura della prima sede Gabetti a Vasto, nel 2001, è arrivato il momento di ampliare i servizi con un’agenzia dedicata esclusivamente a Vasto Marina. “Nel corso di questi 20 anni di attività le esperienze maturate sono state molte - spiega Francesco Paolo Migliore, responsabile dell’agenzia di Vasto - . Abbiamo visto, stimato e venduto migliaia di case e soprattutto abbiamo conosciuto tante persone meravigliose. A Vasto dobbiamo tanto, a voi che ci avete sostenuto dobbiamo ancora di più”.

L’inconfondibile logo rosso Gabetti è già da qualche giorno visibile in viale Dalmazia dove, da oggi, apriranno le porte di un locale “che per 50 anni ha accolto una attività storica vastese, con l'augurio che anche per noi sarà lo stesso”. L’apertura della nuova sede “dimostra il fatto di avere un’attenzione al territorio - sottolinea Migliore -. Alcuni servizi alla clientela possono essere forniti solo stando sul posto”. Nella consapevolezza che il mercato di Vasto Marina è differente da quello di Vasto città, “avere un’agenzia dedicata è un passaggio fondamentale. Vogliamo dedicarci, con la nostra nuova agenzia, con maggiore attenzione al mercato immobiliare di Vasto Marina offrendoti la possibilità sia di acquistare la tua casa al mare, sia la possibilità di vendere la tua perché magari hai altri progetti in mente”.

Negli ultimi mesi, soprattutto dopo il lockdown, sta emergendo un grande interesse per Vasto Marina. “Dopo aver vissuto per tanti mesi la situazione che ben conosciamo c’è anche chi desidera utilizzare la casa vacanza per avere una ventata di benessere”. E c’è anche l’idea di promuovere Vasto Marina come una località da vivere tutto l’anno. “In altre realtà costiere è già così, anche attraverso i nostri servizi vorremmo che lo diventasse anche Vasto Marina”.

Agenzia Gabetti Vasto Marina

Viale Dalmazia, 28 - Vasto Marina

vasto@gabetti.it

tel. 0873365974

