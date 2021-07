Centinaia di articoli sequestrati da vigili urbani e guardia costiera a San Salvo Marina

Nuovi sequestri della polizia locale coordinata dal maggiore Antonio Persich e la guardia costiera di Vasto a San Salvo Marina. Stamattina sono stati recuperati centinaia di oggetti di dubbia provenienza privi del marchio di sicurezza Ce quali occhiali, cappelli, abiti, costumi da bagno, gonfiabili, palloni e merce varia; sequestrati anche cinque carretti lasciati dagli ambulanti abusivi che alla vista degli agenti si sono dati alla fuga.

"Purtroppo il commercio abusivo è una piaga sociale a danno dei commercianti e non dobbiamo né possiamo abbassare il nostro livello di attenzione – dice il sindaco Tiziana Magnacca – Non mi stancherò di ribadire come l’abusivismo commerciale procurano danni significativi a coloro che pagano in maniera regolare le tasse oltre ad essere un pericolo per la salute degli acquirenti in considerazione della dubbia provenienza dei prodotti e delle insufficienti informazioni sui materiali utilizzati nella produzione”.