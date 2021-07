Attraversamenti, Barisano: "Li ha fatti il settore polizia locale, ufficio servizi mai contattato"

"Siamo sempre disposti a collaborare, ma questo progetto è del settore Polizia locale". Lo afferma Gabriele Barisano replicando all'avvocato Francesco Bitritto, che ieri aveva chiesto il suo intervento per modificare gli attraversamenti pedonali rialzati, che in alcune strade di Vasto rappresentano un ostacolo per sedie a rotelle e passeggini.

"L'ufficio Servizi - aggiunge Barisano - non è mai stato coinvolto in questa opera pubblica, che è stata finanziata e realizzata dal settore Polizia locale. Se serve il nostro intervento per ovviare ai problemi riscontrati, siamo disponibili, ma nessuno ce l'ha mai comunicato".

Un anno fa, Zonalocale si era occupata della questione che, a distanza di dodici mesi, è rimasta irrisolta.