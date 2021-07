Accusato di maltrattare da quattro anni moglie e figli, 44enne arrestato dai carabinieri

Le violenze fisiche e verbali duravano da quattro anni. E' quanto risulta dalle indagini del carabinieri di Vasto, che hanno arrestato un uomo di 44 anni, accusato di violenze in famiglia.

I militari dell'Aliquota radiomobile sono intervenuti nelle prime ore di oggi nelle prime ore di oggi nella casa di Vasto in cui l'uomo vive con moglie e sei figli.

La pattuglia è arrivata sul posto"a seguito di richiesta di intervento pervenuta sul numero d'emergenza 112, dove venivano segnalati maltrattamenti", si legge in un comunicato diramato dal comandante del Nucleo operativo e radiomobile, tenente Vincenzo Renzi. "Sul posto i carabinieri operanti constatavano che l'uomo, in evidente stato di ebbrezza alcolica, aveva prima minacciato la propria moglie e poi percosso il figlio di 14 anni", "il tutto in presenza di altri cinque figli minorenni, di cui alcuni anche in tenera età. Nella circostanza - scrive l'ufficiale - si accertava che le violenze, sia fisiche che verbali, persistevano da oltre quattro anni".

L'uomo è stato arrestato e si trova ora in una camera di sicurezza della caserma di Vasto in attesa di trasferimento "presso la prima casa di reclusione disponibile". Il bambino, invece, è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto, dove è stato curato dai medici, che lo hanno giudicato guaribile in dieci giorni.