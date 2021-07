"Libri al Chiostro" incontra il Medio Oriente, il 23 luglio evento dedicato a Garous Abdolmalekian

Continuano gli appuntamenti con "Libri al Chiostro", evento culturale della Pro Loco Città del Vasto. Questa settimana, venerdì 23 luglio alle 21.30, incontro dal sapore medio-orientale, con la serata dedicata allo scrittore iraniano Garous Abdolmalekian.

Nello scenario del Chiostro dell'ex Curia Vescovile, Francesco Angelucci e Antonio Serafini, presidente della casa editrice "Carabba", presenteranno "Trilogia del Medio Oriente. Guerra, amore, solitudine". Nel corso dell’evento, Angelucci leggerà alcune poesie tratte dal libro edito da "Carabba".

"Poeta e saggista nato a Teheran nel 1980 – si legge sul sito della casa editrice - Abdolmalekian inizia molto giovane a scrivere e pubblicare poesie che gli varranno da subito l'interesse e l'apprezzamento unanime della critica. Ha ottenuto vari riconoscimenti nazionali e internazionali, ultimo dei quali è la candidatura al Premio Pen per l'antologia di poesie tradotte in inglese Appoggiati a questa tarda ora (Lean against this late hour, 2020). È tra i più interessanti e persuasivi autori dell'ultima generazione della Poesia nuova persiana, quella successiva alla rivoluzione iraniana del 1979. Vive e lavora a Teheran".