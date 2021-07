Vasto incendio tra Carpineto e Casalanguida, in fiamme anche la pineta, salvata un’abitazione

16.30

16 - Difficile domare l'incendio solo con le forze in terra, per questo è atteso l'arrivo di almeno un canadair.

13.30 - Sul posto è arrivato l'elicottero dei vigili del fuoco.

Ancora un incendio di grandi dimensioni nel Vastese. Le fiamme alimentate dalle raffiche di vento stanno interessando il territorio tra Carpineto Sinello e Casalanguida in contrada Policorvo e stanno coinvolgendo anche la pineta.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco di Vasto e Gissi e diverse squadre di protezione civile. La Strada Provinciale 138 è stata chiusa al traffico a causa delle fiamme che hanno raggiunto la carreggiata e si registrano disagi per i lavoratori pendolari che devono raggiungere la Val di Sangro.

Il rogo è arrivato non lontano da un'abitazione. I vigili del fuoco hanno dovuto faticare non poco per salvare la casa che era stata circondata dalle fiamme. È atteso a breve l'intervento dell'elicottero dei vigili del fuoco.

Com'è accaduto per i recenti e ripetuti casi di Dogliola, non è la prima volta che questa zona viene incenerita dagli incendi, anche negli anni scorsi si registrarono episodi simili.

