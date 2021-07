Le associazioni rimettono a nuovo la villa comunale: pulizia e mattonelle artistiche

Una nuova iniziativa di volontariato per rimettere a nuovo la villa comunale di Vasto. L'appuntamento è per oggi, dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19. L'iniziativa di riqualificazione urbana rientra nel progetto nazionale Per te in volo: PERsone, Tempo, Inclusione e VOLOntariato. Ripulire e abbellire l'area attorno alla pista di pattinaggio: è questo l'obiettivo del lavoro che oggi svolgeranno associazioni locali e operai del Comune. L'elenco delle associazioni che hanno aderito è lungo: Ricoclaun, Un buco nel tetto, Circolo Cb San Vitale di San Salvo, Amici di zampa, Alzh-A la vita, Anffas Vasto, Avis Vasto, Admo, comunità per minori Casa di Lele, Bottega dell'incontro, Consulta giovanile e Fisa v

"I volontari Ricoclaun si sono messi subito alnlavoro passando l’idropulitrice nelle sedute e tavoli adiacenti alla pista di pattinaggio della villa comunale", racconta la presidente dell'associazione, Rosaria Spagnuolo. "Già si vede la differenza tra il prima e il dopo".

"L’area - spiega - poi verrà abbellita da cento mattonelle in ceramica dipinte durante il laboratorio di sabato 31 luglio e da pannelli sonori e ginnici per contribuire, con la partecipazione attiva di associazioni, enti e cittadini, a creare bellezza in un luogo pubblico per migliorarne la fruibilità da parte di tutti".

Un primo intervento di riqualificazione e tinteggiatura di muri e casotto del parco era stato eseguito dall'associazione Rigenera Vasto ad aprile [LEGGI].