"Per i disabili attraversare è ancora impossibile: in un anno non è stato fatto niente"

Attraversamenti pedonali un anno dopo. A distanza di dodici mesi siamo tornati in via Madonna dell'Asilo, dove lo scorso anno avevamo filmato la protesta di chi, con la sedia a rotelle, non riesce a passare sulle strisce pedonali rialzate perché su entrambi i lati c'è una scanalatura che blocca le ruote [LEGGI].

Il problema rimane. Ed è lo stesso anche sulla circonvallazione Istoniense.